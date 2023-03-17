Серебряков: «Я думаю, что с «Ак Барсом» будет интересная серия»

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков высказался о поражении от «Ак Барса» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина (2:3).

— С чем связываете два пропущенных гола при игре 3 на 5 и могли ли спасти в тех моментах?

— Не хочу комментировать [удаления]. Мы вышли на второй период, хорошо сыграли, но обидно, что проиграли, — приводит Metaratings.ru слова Серебрякова.

— Чего не хватило, чтобы дожать соперника?

— Закрыть вратаря. Были моменты, где это не получалось, но я думаю, что будет интересная серия.

— «Ак Барс» преподнес сюрпризы?

— Нет, какие сюрпризы? Мастеровитая команда, но мы готовы ко всему.

На данный момент счет серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч серии пройдет 18 марта и начнется в 17.30 по московскому времени.