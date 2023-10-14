Серебряков рассказал, за счет чего СКА обыграл минское «Динамо»

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал, за счет чего команда обыграла минское «Динамо» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В этой игре голкипер отразил 44 броска соперника.

«46 бросков — это сверхнорма или привычно? Да нет, я уже привык к такому количеству бросков. Самое главное, что выиграли, взяли два очка. Когда ты всегда в игре, чувствуешь это, легче сохранять концентрацию. Про меня говорят, что если поймаю кураж, то забить мне невозможно? Спасибо, кто так говорит. Но говорю: главное, что выигран матч. А сколько бросков соперник нанес, не так важно», — приводит слова Серебрякова «РБ Спорт».

Следующий матч СКА проведет 16 октября против «Адмирала». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.