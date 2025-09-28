Серебряков — о победе над «Салаватом»: «Авангард» провел отличную игру и сделал все, чтобы выиграть»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:2).

«Считаю, что мы провели отличную игру, выполнили установку тренера и сделали все, чтобы выиграть. С Уфой в гостях всегда интересно и тяжело играть. «Салават» — быстрая, хорошая команда, дай Бог будет расти. Уверен, что кровушки они еще попьют», — приводит слова Серебрякова официальный сайт КХЛ.

«Авангард» набрал 14 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.