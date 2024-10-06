Серебряков переходит в ЦСКА, Просветов покинет клуб

По информации «СЭ», голкипер СКА Никита Серебряков близок к переходу в ЦСКА. Вратарь москвичей Иван Просветов после этого трансфера покинет армейский клуб.

В нынешнем сезоне 28-летний Серебряков провел четыре матча в регулярном чемпионате, отразил 85,3% бросков.

Ранее в КХЛ Серебряков защищал цвета «Адмирала» и «Торпедо».