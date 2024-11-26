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Сегодня, 23:09

Серебряков — о дебюте за «Авангард»: «Получаю удовольствие от происходящего»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков в интервью «СЭ» прокомментировал две победы за свой новый клуб в FONBET чемпионате КХЛ.

— Поздравляю с двумя победами после долгой паузы! Желание выйти на лед переполняло вас?

— Конечно. Я, как и любой хоккеист, хочу играть. Получаю удовольствие от происходящего.

— Предполагали, что в «Авангарде» вас сразу бросят в бой после приезда?

— Я не думал об этом. После прилета в Омск мы пообщались с тренерским штабом. Я приступил к тренировкам и готовился к своему шансу.

— Как оцените игровую форму? Последний официальный матч вы провели 5 октября.

— Сложно оценивать себя. Я в любом случае и в Санкт-Петербурге работал много, и сейчас. Уверен, моя лучшая форма еще впереди.

— Много времени требуется вратарю, чтобы вернуть тонус?

— Все зависит от команды и самого спортсмена. Самое главное — подготовиться ментально. Все идет от головы. Сейчас втягиваюсь через игры, все еще впереди.

— Важно, что первые матчи закончились победами?

— Конечно. Для нас сейчас каждое очко на вес золото. Команда проявляет характер, выигрывает матчи — это ключевое. Это дает сил и уверенности, — сказал Серебряков.

21 ноября «Авангард» обменял 29-летнего голкипера из СКА. Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил вратаря Станислава Бережного.

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
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6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
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