Серебряков — о дебюте за «Авангард»: «Получаю удовольствие от происходящего»
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков в интервью «СЭ» прокомментировал две победы за свой новый клуб в FONBET чемпионате КХЛ.
— Поздравляю с двумя победами после долгой паузы! Желание выйти на лед переполняло вас?
— Конечно. Я, как и любой хоккеист, хочу играть. Получаю удовольствие от происходящего.
— Предполагали, что в «Авангарде» вас сразу бросят в бой после приезда?
— Я не думал об этом. После прилета в Омск мы пообщались с тренерским штабом. Я приступил к тренировкам и готовился к своему шансу.
— Как оцените игровую форму? Последний официальный матч вы провели 5 октября.
— Сложно оценивать себя. Я в любом случае и в Санкт-Петербурге работал много, и сейчас. Уверен, моя лучшая форма еще впереди.
— Много времени требуется вратарю, чтобы вернуть тонус?
— Все зависит от команды и самого спортсмена. Самое главное — подготовиться ментально. Все идет от головы. Сейчас втягиваюсь через игры, все еще впереди.
— Важно, что первые матчи закончились победами?
— Конечно. Для нас сейчас каждое очко на вес золото. Команда проявляет характер, выигрывает матчи — это ключевое. Это дает сил и уверенности, — сказал Серебряков.
21 ноября «Авангард» обменял 29-летнего голкипера из СКА. Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил вратаря Станислава Бережного.
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