Прошедший сентябрь стал рекордным по средней посещаемости в истории КХЛ

В сентябре FONBET чемпионат КХЛ показал рекордную среднюю посещаемость, сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце в среднем матчи команд лиги в среднем посетили 8082 болельщика, что является рекордом в истории КХЛ для сентября. По заполняемости арен прошедший сентябрь с 80 процентами стал вторым в истории КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 20 марта 2026 года. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая.