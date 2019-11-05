Сентябрь и октябрь 2019 года стали самыми посещаемыми месяцами в истории КХЛ

В сентябре и октябре нынешнего года КХЛ установила рекорды посещаемости, сообщает официальный сайт лиги.

Сообщается, что 143 игры первого месяца посетили 946 327, что в среднем составило 6759 — новый рекорд для сентября в истории лиги. Кроме того, впервые средняя вместимость арен превысила 9000 человек и составила 9053, это также лучший показатель в истории. Также была зафиксирована и самая высокая заполняемость арен — 74,7 процента.

В октябре произошло небольшое снижение показателей, однако итоговый результат все равно стал лучшим за все 12 сезонов КХЛ. 143 матча посетили 930 811 болельщиков, в среднем 6509. Вместимость стала второй, уступив лишь показателю 2015/2016 — 74,9 процента против 75,9 соответственно.