Съемки художественного фильма о трагедии «Локомотива» завершатся 10 октября

10 октября завершатся съемки художественного фильма, посвященного гибели хоккейного «Локомотива», сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера фильма Владимира Аленикова. Фильм расскажет об авиакатастрофе, произошедшей 7 сентября 2011 года под Ярославлем. В самолете разбилась вся команда, летевшая на игру с минским «Динамо».

— Первоначально съемки должны были завершиться в конце августа, но из-за пандемии и разных других ситуаций они окончатся 10 октября, все немного растянулось, — сказал Алеников. — Сам фильм выйдет в прокат, скорее всего, следующей осенью. Картина посвящена замечательной команде и людям, которые ее любили и продолжают любить.

Действие фильма происходит накануне стартовой игры сезона-2011/12 против минского «Динамо». В нем снялись такие актеры, как Алексей Гуськов, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин, Александр Рапопорт, Никита Волков, Кристина Корбут, Антон Рогачев, Янина Третьякова. Главным консультантом фильма выступил Вячеслав Фетисов, сыгравший в кино самого себя.