Семин: «Заниматься любимой работой — это истинное счастье»
Капитан «Витязя» Александр Семин заявил, что пока не намерен завершать карьеру.
— Как вам чемпионат КХЛ в этом сезоне?
— Понятно, что никому не нравится играть без зрителей. Не хватает нам их поддержки. Все-таки мы, хоккеисты, играем для болельщиков. Без них ощущение иногда как на тренировке, — приводит слова 36-летнего Семина сайт КХЛ.
— Есть ощущение, что молодежь вас подпирает?
— Мне уже не 30 лет, чтобы меня подпирали. Понятно, что молодежь есть, и она талантливая. Но я на конкуренцию с ее стороны особо внимания не обращаю.
— Была ли летом дилемма: завершать карьеру или продолжать?
— Мы разговаривали с руководством. Я сказал, что меня все устраивает, все нравится. Никуда из «Витязя» уходить не хотелось. Если говорить о завершении карьеры, то сил и желания играть в хоккей еще хватает. Если б их не было — закончил бы.
— В чем вы сейчас находите свой кайф?
— Да просто в том, что играю в хоккей. Как бы банально ни звучало, мне это нравится. Причем нравится с раннего детства. От этого и кайфую. Заниматься любимой работой — это истинное счастье.
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