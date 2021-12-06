Кирилл Семенов вернулся в «Авангард» и подписал контракт до конца сезона
11:20
Нападающий Кирилл Семенов подписал контракт с «Авангардом».
Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона КХЛ-2021/22.
27-летний форвард уже выступал за омский клуб с 2017 по 2021 год и стал с «Авангардом» обладатель Кубка Гагарина (2021).
Летом Семенов подписал однолетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто». Сыграл за команду всего 3 матча, не набрал ни одного очка и был выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения соглашения.
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