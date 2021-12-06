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Кирилл Семенов вернулся в «Авангард» и подписал контракт до конца сезона

11:20
Кирилл Семенов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Семенов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Кирилл Семенов подписал контракт с «Авангардом».

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона КХЛ-2021/22.

27-летний форвард уже выступал за омский клуб с 2017 по 2021 год и стал с «Авангардом» обладатель Кубка Гагарина (2021).

Летом Семенов подписал однолетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто». Сыграл за команду всего 3 матча, не набрал ни одного очка и был выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения соглашения.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43888/

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Анна Горшкова все материалы автора
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