Кирилл Семенов вернулся в «Авангард» и подписал контракт до конца сезона

Нападающий Кирилл Семенов подписал контракт с «Авангардом».

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона КХЛ-2021/22.

? Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона со своим воспитанником Кириллом Семёновым: https://t.co/yH3M9lan7Q pic.twitter.com/zcmI1Y5OH3 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 6, 2021

27-летний форвард уже выступал за омский клуб с 2017 по 2021 год и стал с «Авангардом» обладатель Кубка Гагарина (2021).

Летом Семенов подписал однолетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто». Сыграл за команду всего 3 матча, не набрал ни одного очка и был выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения соглашения.