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Сегодня, 21:44

Семенов забил супергол в овертайме матча «Ак Барс» — СКА

Алина Савинова
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов принес казанской команде победу над СКА благодаря голу в концовке овертайма.

Встреча проходила на «Татнефть-Арене» в Казани. На последней минуте дополнительного времени Семенов после вбрасывания в зоне соперника перехватил у питерцев шайбу и, выйдя один на один с голкипером СКА Егором Заврагиным, протолкнул снаряд точно в сетку. Матч завершился со счетом 3:2 после овертайма в пользу хозяев.

«Ак Барс» набрал 33 очка за 24 матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА потерпел шестое поражение в последних семи играх. Команда из Санкт-Петербурга (35 баллов в 28 матчах) идет третьей на «Западе».

Кирилл Семенов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 23 5 48
2 Спартак 26 17 9 37
3 СКА 28 16 12 35
4 Динамо М 26 15 11 33
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 27 13 14 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 26 14 12 30
9 Витязь 27 12 15 25
10 Сочи 25 10 15 22
11 Куньлунь РС 27 8 19 19
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 24 16 8 33
4 Сал. Юлаев 24 16 8 33
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 25 10 15 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
11 Барыс 26 7 19 16
12 Амур 26 5 21 13
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20.11
15.11 15:30
Сибирь – Динамо М
 1 : 2
15.11 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 4 : 1
15.11 19:00
Ак Барс – СКА
 3 : 2 ОТ
15.11 19:30
Сочи – Куньлунь РС
 6 : 5 ОТ
15.11 19:30
Витязь – Динамо Мн
 4 : 6
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