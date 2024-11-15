Семенов забил супергол в овертайме матча «Ак Барс» — СКА

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов принес казанской команде победу над СКА благодаря голу в концовке овертайма.

Встреча проходила на «Татнефть-Арене» в Казани. На последней минуте дополнительного времени Семенов после вбрасывания в зоне соперника перехватил у питерцев шайбу и, выйдя один на один с голкипером СКА Егором Заврагиным, протолкнул снаряд точно в сетку. Матч завершился со счетом 3:2 после овертайма в пользу хозяев.

«Ак Барс» набрал 33 очка за 24 матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА потерпел шестое поражение в последних семи играх. Команда из Санкт-Петербурга (35 баллов в 28 матчах) идет третьей на «Западе».