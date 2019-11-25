Семенов стал лучшим игроком «Авангарда» в октябре

67% голосов — #ЭтоМощно! #GDrive лучшим игроком октября становится Кирилл Семёнов! Кирилл стал одним из ведущих «ястребов» и достойно справляется с этой ролью. 11 (3+8) очков на момент голосования и уже два рекорда по матчам за «Авангард» подряд в активе. Верим, это не предел! ? pic.twitter.com/DgUivQja1G