Семенов стал лучшим игроком «Авангарда» в октябре
11:38
Форвард Кирилл Семенов признан лучшим игроком «Авангарда» в октябре по версии болельщиков омского клуба.
В текущем сезоне в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ Семенов набрал 21 (8+13) очко.
67% голосов — #ЭтоМощно! #GDrive лучшим игроком октября становится Кирилл Семёнов! Кирилл стал одним из ведущих «ястребов» и достойно справляется с этой ролью. 11 (3+8) очков на момент голосования и уже два рекорда по матчам за «Авангард» подряд в активе. Верим, это не предел! ? pic.twitter.com/DgUivQja1G— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 25, 2019
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