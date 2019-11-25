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Семенов стал лучшим игроком «Авангарда» в октябре

11:38
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Форвард Кирилл Семенов признан лучшим игроком «Авангарда» в октябре по версии болельщиков омского клуба.

В текущем сезоне в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ Семенов набрал 21 (8+13) очко.

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