Семенов провел 151-й матч за «Авангард» подряд. Это новый рекорд клуба

У Кирилла Семёнова сегодня была вдвойне важная игра: 300 матчей в КХЛ и 151 матч за «Авангард» ПОДРЯД!



151 матч Кирилл выходит на лёд, не пропуская игр, и это новый рекорд «ястребов» в @khl! ? Предыдущий принадлежал Никите Пивцакину (150 матчей) #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/rLGrsQmBx7