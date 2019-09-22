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Семенов провел 151-й матч за «Авангард» подряд. Это новый рекорд клуба

22:35
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Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов установил рекорд «ястребов» по матчам подряд в Континентальной хоккейной лиге. Матч с «Куньлунем» (5:2) стал для форварда 151-м подряд за «Авангард», сообщает Twitter омичей.

Он установил новый рекорд клуба в КХЛ. Предыдущий принадлежал защитнику Никите Пивцакину (150 матчей).

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