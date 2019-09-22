Семенов провел 151-й матч за «Авангард» подряд. Это новый рекорд клуба
22:35
Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов установил рекорд «ястребов» по матчам подряд в Континентальной хоккейной лиге. Матч с «Куньлунем» (5:2) стал для форварда 151-м подряд за «Авангард», сообщает Twitter омичей.
Он установил новый рекорд клуба в КХЛ. Предыдущий принадлежал защитнику Никите Пивцакину (150 матчей).
У Кирилла Семёнова сегодня была вдвойне важная игра: 300 матчей в КХЛ и 151 матч за «Авангард» ПОДРЯД!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 22, 2019
151 матч Кирилл выходит на лёд, не пропуская игр, и это новый рекорд «ястребов» в @khl! ? Предыдущий принадлежал Никите Пивцакину (150 матчей) #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/rLGrsQmBx7
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