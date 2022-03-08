Семенов перевел в овертайм четвертый матч серии «Авангард» — «Ак Барс»

«Авангард» перевел в овертайм четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса». Нападающий Кирилл Семенов сравнял счет за несколько минут до конца третьего периода — 2:2.

Напомним, что счет в этой серии 3-0 в пользу омичей. В случае победы «Авангард» выйдет в следующий раунд.

Напомним, что «Ястребы» являются действующими обладателями Кубка Гагарина.