Семенов: «Ак Барс» добился того, чего должен был — закончить серию дома»

Форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов подвел итоги пятого матча финала Восточной конференции против «Авангарда» (3:2 ОТ, 4-1 в серии).

— Тяжелый матч. Сопернику было некуда отступать, — приводит слова Семенова Metaratings.ru. — Они хорошо начали, мы пропустили два гола. В третьем периоде здорово, что сразу забили. Нужно было в третьем периоде делать то, что мы изначально делали. Вторую забили, третью не засчитали. У нас были силы, характер, эмоции. Мы знали, как правильно действовать, и добились того результата, который должны были сделать.

— Четыре третьих периода подряд побеждаете. В чем секрет?

— На самом деле секрета нет. Просто игра продолжается. Играешь до ошибки, полнейшая концентрация, которую ты должен сохранять в течение игры. Короткие смены, делать то, что говорят нам тренеры, выполнять установку — и тогда успех будет на нашей стороне.

— Для вас, как омича и воспитанника клуба, эта серия была принципиальной?

— В Омске играть было нелегко, всю жизнь там был. Эмоции были положительные. Здорово, что мы взяли там два матча. Это придало нам больше сил. Добились того, чего должны были — закончить серию дома. Готовимся дальше.

— С кем из армейских клубов будет интереснее играть в финале?

— Нет такого — с кем интереснее или кто слабее.

— ЦСКА кажется ближе по стилю к «Ак Барсу».

— Я не могу судить, не особо смотрел их игры. Только счет. Я концентрируюсь на своей игре, на командной. Нужно выходить играть на 100 процентов, не думать, кто против тебя. Самое главное играть так, как умеешь, и приносить пользу для команды.

«Ак Барс» вышел в финал плей-офф КХЛ. Он встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (2-2 в серии).