Семенов: «Ак Барс» добился того, чего должен был — закончить серию дома»
Форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов подвел итоги пятого матча финала Восточной конференции против «Авангарда» (3:2 ОТ, 4-1 в серии).
— Тяжелый матч. Сопернику было некуда отступать, — приводит слова Семенова Metaratings.ru. — Они хорошо начали, мы пропустили два гола. В третьем периоде здорово, что сразу забили. Нужно было в третьем периоде делать то, что мы изначально делали. Вторую забили, третью не засчитали. У нас были силы, характер, эмоции. Мы знали, как правильно действовать, и добились того результата, который должны были сделать.
— Четыре третьих периода подряд побеждаете. В чем секрет?
— На самом деле секрета нет. Просто игра продолжается. Играешь до ошибки, полнейшая концентрация, которую ты должен сохранять в течение игры. Короткие смены, делать то, что говорят нам тренеры, выполнять установку — и тогда успех будет на нашей стороне.
— Для вас, как омича и воспитанника клуба, эта серия была принципиальной?
— В Омске играть было нелегко, всю жизнь там был. Эмоции были положительные. Здорово, что мы взяли там два матча. Это придало нам больше сил. Добились того, чего должны были — закончить серию дома. Готовимся дальше.
— С кем из армейских клубов будет интереснее играть в финале?
— Нет такого — с кем интереснее или кто слабее.
— ЦСКА кажется ближе по стилю к «Ак Барсу».
— Я не могу судить, не особо смотрел их игры. Только счет. Я концентрируюсь на своей игре, на командной. Нужно выходить играть на 100 процентов, не думать, кто против тебя. Самое главное играть так, как умеешь, и приносить пользу для команды.
«Ак Барс» вышел в финал плей-офф КХЛ. Он встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (2-2 в серии).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -