Дер-Аргучинцев о 0-3 в серии с минским «Динамо»: «Все нормально. Это плей-офф, тут нельзя отчаиваться»

Нападающий московского «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев прокомментировал причины поражения от минских одноклубников (1:2 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина.

— Хорошо играли по скоростям и имели моменты. Почему не смогли забросить в первом периоде?

— Тяжело сказать. Мы отыграли хороший матч, было много моментов, но чуть-чуть где-то не залетела шайба.

— Почему не можете обыграть Зака Фукале?

— Тяжело сказать. Он хороший вратарь. Мы создаем моменты, но пока не удается реализовать.

— Какие у Зака есть слабые стороны?

— Я плохо разбираюсь во вратарях.

— Можно ли сказать, что весь четвертый матч получится таким, как третий период сегодня?

— Мы отыграли хорошо большинство периодов. Конечно, мы хотим атаковать больше и показывать характер.

— Что надо сделать, чтобы вернуть серию в Минск?

— Реализовывать моменты.

— Что внутри?

— Где?

— В команде.

— Все нормально. Это плей-офф, тут нельзя отчаиваться.