Дер-Аргучинцев о 0-3 в серии с минским «Динамо»: «Все нормально. Это плей-офф, тут нельзя отчаиваться»
Нападающий московского «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев прокомментировал причины поражения от минских одноклубников (1:2 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина.
— Хорошо играли по скоростям и имели моменты. Почему не смогли забросить в первом периоде?
— Тяжело сказать. Мы отыграли хороший матч, было много моментов, но чуть-чуть где-то не залетела шайба.
— Почему не можете обыграть Зака Фукале?
— Тяжело сказать. Он хороший вратарь. Мы создаем моменты, но пока не удается реализовать.
— Какие у Зака есть слабые стороны?
— Я плохо разбираюсь во вратарях.
— Можно ли сказать, что весь четвертый матч получится таким, как третий период сегодня?
— Мы отыграли хорошо большинство периодов. Конечно, мы хотим атаковать больше и показывать характер.
— Что надо сделать, чтобы вернуть серию в Минск?
— Реализовывать моменты.
— Что внутри?
— Где?
— В команде.
— Все нормально. Это плей-офф, тут нельзя отчаиваться.
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