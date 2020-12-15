Селянне жестко раскритиковал КХЛ за позицию по коронавирусу

Знаменитый финский хоккеист Теему Селянне жестко высказался о политике КХЛ в отношении коронавируса. Напомним, что в лиге выступает клуб из Финляндии — «Йокерит».

— Просто безумие какое-то. Даже молодые люди могут серьезно заболеть, а руководству КХЛ как будто бы все равно, — цитирует Селянне Iltalehti. — Конечно, нельзя полностью остановить жизнь, но в таких условиях глупо играть без жесткой карантинной зоны. По типу «пузыря».

Я не вижу смысла в начале сезона НХЛ. Владельцы команд потеряют меньше денег, если сезон отменят. В НХЛ на трибуны точно не пустят зрителей, а без них финансово невыгодно играть.