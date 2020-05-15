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Селин вошел в тренерский штаб сборной Финляндии. Его называли в числе претендентов на работу в «Барысе»

15:12
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Ари-Пекка Селин вошел в тренерский штаб сборной Финляндии. Вместе с Микко Маннером он будет помогать Юкке Ялонену, чей контракт с национальной командой рассчитан до завершения Олимпийских игр 2022 года, сообщает Jatkoaika.

Тренером вратарей сборной Финляндии останется Кари Лехтонен. Бывший помощник Ялонена Антти Пеннанен возглавил молодежную сборную Финляндии.

Ари-Пекка Селин возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана в сезоне 2013-2014 годов. В начале мая появилось информация, что он может вернуться в КХЛ, но позже сам специалист отверг эти слухи.

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