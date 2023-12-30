Селезнев был уверен в победе «Нефтехимика» над «Адмиралом»
Нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнев прокомментировал выездную победу команды над «Адмиралом» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Мне кажется, матч был похож на вчерашний. Мы владели инициативой, создавали много хороших моментов для взятия ворот соперника, но, как и вчера пропустили первыми. Каждый игрок нашей команды был уверен, что мы победим. Эта уверенность в свои силы нам сегодня очень помогла. Парни здорово реализовали свои моменты, особенно в большинстве. Да и вратарю Филу Долганову спасибо, на последнем рубеже выручал нас здорово. Поэтому и мы выиграли», — приводит слова Селезнева сайт «Нефтехимика».
Также форвард рассказал о своем голе в ворота команды из Владивостока.
«Мы, вообще-то, эти вещи отрабатываем на тренировках, когда крайний нападающий в своей зоне подбирает шайбу и едет к воротам противника. Сегодня подобрал шайбу и решил сам поехать к владениям «Адмирала». Получилось забить. В этом есть большая заслуга партнеров», — отметил Селезнев.
Ранее главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев отметил Селезнева в матче с «Адмиралом».
21-летний форвард провел 8 игр в текущем сезоне КХЛ и забросил 2 шайбы.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|46
|29
|17
|63
|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|43
|27
|16
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|46
|25
|21
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|44
|24
|20
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|44
|14
|30
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|4 : 1
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|3 : 2
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -