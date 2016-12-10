Секстон, Кокарев и Семин – звезды дня в КХЛ

Постоянная рубрика "Три звезды": каждый вечер "СЭ" называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.
1. н. Дэн СЕКСТОН, ("Нефтехимик"), 4 (2+2) очка, 5 бросков, 2 блокированных броска, "+3".
2. н. Денис КОКАРЕВ ("Динамо" М), 3 (1+2) очка, победный гол, 4 броска, "+2".
3. н. Александр СЕМИН ("Металлург" Мг), 2 (2+0) очка, победный гол, 4 броска, "0".
blacksoul
совва 5+ с языка снял) Денис еще пару лет точно поиграет на высоком уровне!!!
06:53 11 декабря
совва
А не ваш ли эксперт предлагал Кокареву повесить коньки на гвоздь?)
05:07 11 декабря
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Х-хаа Сёмин, крут! Толкнул защитника с пятачка, мол брысь с дороги, шантрапа! И забил! )))))))))))
01:04 11 декабря