Секстон, Кокарев и Семин – звезды дня в КХЛ

Постоянная рубрика "Три звезды": каждый вечер "СЭ" называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.

1. н. Дэн СЕКСТОН, ("Нефтехимик"), 4 (2+2) очка, 5 бросков, 2 блокированных броска, "+3".

2. н. Денис КОКАРЕВ ("Динамо" М), 3 (1+2) очка, победный гол, 4 броска, "+2".

3. н. Александр СЕМИН ("Металлург" Мг), 2 (2+0) очка, победный гол, 4 броска, "0".