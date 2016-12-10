22:50 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Секстон, Кокарев и Семин – звезды дня в КХЛ

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Постоянная рубрика "Три звезды": каждый вечер "СЭ" называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.

1. н. Дэн СЕКСТОН, ("Нефтехимик"), 4 (2+2) очка, 5 бросков, 2 блокированных броска, "+3".

2. н. Денис КОКАРЕВ ("Динамо" М), 3 (1+2) очка, победный гол, 4 броска, "+2".

3. н. Александр СЕМИН ("Металлург" Мг), 2 (2+0) очка, победный гол, 4 броска, "0".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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blacksoul

совва 5+ с языка снял) Денис еще пару лет точно поиграет на высоком уровне!!!

06:53 11 декабря

совва

А не ваш ли эксперт предлагал Кокареву повесить коньки на гвоздь?)

05:07 11 декабря

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Х-хаа Сёмин, крут! Толкнул защитника с пятачка, мол брысь с дороги, шантрапа! И забил! )))))))))))

01:04 11 декабря

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