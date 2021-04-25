Секач может вернуться в «Ак Барс»
10:30
По информации «СЭ», нападающий «Авангарда» Иржи Секач может вернуться в «Ак Барс». Контракт игрока с омичами истекает 30 апреля 2021 года.
Секач не попадает в состав омичей в этом плей-офф. 28-летний чех выступал за казанский клуб с 2016 по 2019 год, после чего перебрался в ЦСКА.
Всего в КХЛ на его счету 409 матчей и 235 (101+134) очков.
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