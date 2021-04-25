Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Секач может вернуться в «Ак Барс»

10:30
Иржи Секач может вернуться в «Ак Барс». Фото ХК «Авангард»
Иржи Секач может вернуться в «Ак Барс». Фото ХК «Авангард»
Теги:

По информации «СЭ», нападающий «Авангарда» Иржи Секач может вернуться в «Ак Барс». Контракт игрока с омичами истекает 30 апреля 2021 года.

Секач не попадает в состав омичей в этом плей-офф. 28-летний чех выступал за казанский клуб с 2016 по 2019 год, после чего перебрался в ЦСКА.

Всего в КХЛ на его счету 409 матчей и 235 (101+134) очков.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте
В МИД Турции выразили протест послу США после заявления Байдена
Изменившаяся до неузнаваемости Жанна Агузарова удивила поклонников

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд