По информации «СЭ», нападающий «Авангарда» Иржи Секач может вернуться в «Ак Барс». Контракт игрока с омичами истекает 30 апреля 2021 года.

Секач не попадает в состав омичей в этом плей-офф. 28-летний чех выступал за казанский клуб с 2016 по 2019 год, после чего перебрался в ЦСКА.

Всего в КХЛ на его счету 409 матчей и 235 (101+134) очков.