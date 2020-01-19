В воскресенье, 19 января, в Москве пройдет ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ.

Вчера состоялось Мастер шоу, победу в котором одержала команда дивизиона Харламова.

Сегодня — звездные игры. В полуфиналах встречаются команды дивизиона Боброва и дивизиона Чернышева (начало в 16.25), а также команды дивизиона Тарасова и дивизиона Харламова (17.20).

Матч за 3-е место — в 18.10, финал шоу — в 19.00.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию звездного уик-энда КХЛ в Москве.

Составы на Матч звезд КХЛ

Дивизион Боброва

Вратари: Юлиус Гудачек (Словакия, Спартак), Иван Бочаров (Россия, Динамо М)

Защитники: Микко Лехтонен (Финляндия, Йокерит), Яков Рылов (Россия, Спартак), Юусо Хиетанен (Финляндия Динамо М)

Нападающие: Лаурис Дарзиньш (Латвия, Динамо Р), Егор Морозов (Россия, Северсталь), Владимир Ткачев (Россия, СКА), Вадим Шипачев (Россия, Динамо М), Дмитрий Яшкин (Чехия, Динамо М)

Тренеры: Алексей Кудашов, Дмитрий Федоров

Дивизион Тарасова

Вратари: Илья Сорокин (Россия, ЦСКА), Андрей Тихомиров (Россия, Торпедо)

Защитники: Чарльз Геноуэй (Канада, Торпедо), Мэт Робинсон (Канада, ЦСКА), Илья Шинкевич (Россия, Витязь)

Нападающие: Вячеслав Грецкий (Белоруссия, Динамо Мн), Стефан Да Коста (Франция, Локомотив), Кирилл Капризов (Россия, ЦСКА), Александр Семин (Россия, Витязь), Сергей Шмелев (Россия, ХК Сочи)

Тренеры: Игорь Никитин, Леонид Вайсфельд

Дивизион Харламова

Вратари: Якуб Коварж (Чехия, Автомобилист), Тимур Билялов (Россия, Ак Барс)

Защитники: Ник Бэйлен (Белоруссия, Трактор), Юрки Йокипакка (Финляндия, Сибирь), Кристиан Хенкель (Белоруссия, Ак Барс)

Нападающие: Найджел Доус (Казахстан, Автомобилист), Данис Зарипов (Россия, Ак Барс), Павел Порядин (Россия, Нефтехимик), Деннис Расмуссен (Швеция, Металлург), Лукаш Седлак (Чехия, Трактор)

Тренеры: Дмитрий Квартальнов, Денис Казанский

Дивизион Чернышева

Вратари: Игорь Бобков (Россия, Авангард), Юха Метсола (Финляндия, Салават Юлаев)

Защитники: Адам Альмквист (Россия, Адмирал), Вячеслав Войнов (Россия, Авангард), Даррен Дитц (Канада, Барыс)

Нападающие: Гинек Зогорна (Чехия, Амур), Брэндон Йип (Китай, Куньлунь), Кирилл Семенов (Россия, Авангард), Никита Сошников (Россия, Салават Юлаев), Линус Умарк (Швеция, Салават Юлаев)

Тренеры: Боб Хартли, Олег Мосалев