«Сегодня играем против «Сан-Хосе». «Ак Барс» троллит «Сочи» из-за схожей формы с клубом НХЛ

«Ак Барс» пошутил над «Сочи» перед матчем против команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Анонсируя матч в Twitter, пресс-служба казанцев написала: «День матча! Сегодня играем против «Сан-Хосе» и отметила аккаунт «Шаркс» в социальной сети. Таким образом, клуб потроллил «Сочи» из-за схожести формы команды с клубом НХЛ.

Матч «Ак Барс» — «Сочи» состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 17.00 (мск).