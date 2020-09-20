«Сегодня играем против «Сан-Хосе». «Ак Барс» троллит «Сочи» из-за схожей формы с клубом НХЛ
09:57
«Ак Барс» пошутил над «Сочи» перед матчем против команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Анонсируя матч в Twitter, пресс-служба казанцев написала: «День матча! Сегодня играем против «Сан-Хосе» и отметила аккаунт «Шаркс» в социальной сети. Таким образом, клуб потроллил «Сочи» из-за схожести формы команды с клубом НХЛ.
Матч «Ак Барс» — «Сочи» состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 17.00 (мск).
День матча! Сегодня играем против @SanJoseSharks— ХК Ак Барс (@hcakbars) September 20, 2020
?"Татнефть Арена", Казань
? Стартуем в 17:00
? Билеты ? https://t.co/S8COFOXYP7
? В прямом эфире матч покажут ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/SkpG2ufRlm