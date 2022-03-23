Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак не доиграл четвертый матч серии второго рануда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (7:1) после удара защитника уфимцев Григория Панина он покинул площадку.

Как стало известно «СЭ», у форварда есть подозрение на черепно-мозговую травму. Также диагностирован ушиб грудной клетки.

По нашей информации, Седлак может пропустить как минимум остаток серии с «Салаватом».

Пятый матч серии состоится 25 марта в Челябинске, счет 2-2.