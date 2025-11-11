Хоккей
11 ноября, 17:52

СДК переквалифицировал штраф защитника «Нефтехимика» Пастухова после драки с Дыняком

Алина Савинова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение переквалифицировать штраф защитника «Нефтехимика» Ильи Пастухова в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

Игра команд прошла 10 ноября и завершилась победой казанцев со счетом 4:1. В начале второго периода Пастухов подрался с форвардом «Ак Барса» Никитой Дыняком. Судьи назначили хоккеисту «Нефтехимика» 2 минуты штрафа как зачинщику драки, 5 минут — за драку и 10-минутный дисциплинарный штраф.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника хозяев Илью Пастухова по п. 3.4 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), на наказание по п. 3.1 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Драка)», — говорится в заявлении СДК КХЛ.

В сезоне-2025/26 24-летний Пастухов провел 22 матча за «Нефтехимик», отметившись одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 25 16 9 34
3 Авангард 24 14 10 31
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 26 13 13 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 24 15 9 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
Все результаты / календарь

