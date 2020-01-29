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СДК отменил штраф Осипова

17:09
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На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Александра Осипова по п.1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, информирует сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своем льду уступил ЦСКА со счетом 2:5. Осипов был удален до конца матча в третьем периоде за столкновение с арбитром.

Он катил в центральной зоне и врезался в лайнсмена Сергея Шелянина, который катился спиной и не видел игрока.

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