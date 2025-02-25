Щучинов: «Слухи ходили, что Котляревского обменяют»

Защитник «Северстали» Артем Щучинов рассказал о переходе в клуб из Череповца.

— Прошло несколько месяцев с момента вашего перехода в «Северсталь». Как себя чувствуете?

— Был удивлен новости о переходе. То, что меня из Челябинска обменяли. Очень рад, что меня взяла «Северсталь». В Череповце дали мне шанс, которым, считаю, что воспользовался. Сейчас вроде неплохо все получается. Дай бог, чтобы и дальше так было. Мне все нравится.

— Насколько тяжело дался переезд на взрослом уровне? В свое время вы переходили из «Спутника» из Нижнего Тагила в систему «Трактора».

— Когда переходил в Челябинск, то был в юном возрасте. Ко мне тогда каждую неделю приезжали родители. Один почти не был. А здесь все сами.

— Степан Фальковский рассказывал, у него была чуйка, что в его карьере может что-то поменяться. У вас такого, как понимаю, не было?

— Слухи ходили, что Мишу Котляревского обменяют и еще одного молодого. Как бы догадывался, что это буду я, — приводит слова Щучинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Щучинов провел 10 мачтей за «Северсталь», забросив 2 шайбы и отдав 4 результативные передачи.