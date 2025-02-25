Щучинов: «Главное в игре защитников «Северстали» — чтобы голова работала»

Хоккеист «Северстали» Артем Щучинов выделил главный компонент в игре защитников череповецкого клуба.

«Главное — чтобы голова работала. Игровое мышление. Тут хоккей такой, что особо большим быть не нужно. Важно показать, что ты можешь на площадке, а тебе дадут шанс», — цитирует Щучинова «РБ Спорт».

19-летний защитник присоединился к «Северстали» по ходу нынешнего сезона, перейдя из «Трактора». За 10 матчей в составе череповецкой команды Щучинов набрал 6 (2+4) очков.