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12 февраля 2025, 23:10

Щитов заявил, что считает нецелесообразными разговоры об отмене Матча звезд КХЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что считает нецелесообразными разговоры об отмене Матча звезд лиги.

«Я считаю, что Матч звезд отменять нельзя. Это главное мероприятие КХЛ. Там, где оно проходит, люди могут увидеть главных действующих лиц сезона. Болельщики со всей страны могут прекрасно провести выходные, приехав на место событий или посмотрев Матч звезд по телевизору. Подрастающее поколение, уверен, тоже с удовольствием за ним наблюдает и интересуется. А для хоккеистов и их семей это незабываемое событие. Не каждому игроку удается побывать на Матче звезд КХЛ.

В общем, это классное событие. Тренерам тоже нравится быть на таких матчах. Отменять его нельзя. Для чего это? Чем его заменить? Нужно больше позитива искать в жизни. Нужно больше красивых комбинаций, буллитов и бросков, а также эстафет и конкурсов. Всегда найдутся критики. Если критикуют, значит, лига все делает правильно», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Матч звезд-2025 прошел с 8 по 9 февраля в Новосибирске.

Источник: «РБ Спорт»
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Никита Щитов
КХЛ
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1 Металлург Мг 68 49 19 105
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Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
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6. Ак Барс - Локомотив
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Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
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Металлург Мг - Торпедо
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4 - 3
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Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
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