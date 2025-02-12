Щитов заявил, что считает нецелесообразными разговоры об отмене Матча звезд КХЛ
Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что считает нецелесообразными разговоры об отмене Матча звезд лиги.
«Я считаю, что Матч звезд отменять нельзя. Это главное мероприятие КХЛ. Там, где оно проходит, люди могут увидеть главных действующих лиц сезона. Болельщики со всей страны могут прекрасно провести выходные, приехав на место событий или посмотрев Матч звезд по телевизору. Подрастающее поколение, уверен, тоже с удовольствием за ним наблюдает и интересуется. А для хоккеистов и их семей это незабываемое событие. Не каждому игроку удается побывать на Матче звезд КХЛ.
В общем, это классное событие. Тренерам тоже нравится быть на таких матчах. Отменять его нельзя. Для чего это? Чем его заменить? Нужно больше позитива искать в жизни. Нужно больше красивых комбинаций, буллитов и бросков, а также эстафет и конкурсов. Всегда найдутся критики. Если критикуют, значит, лига все делает правильно», — сказал Щитов «РБ Спорт».
Матч звезд-2025 прошел с 8 по 9 февраля в Новосибирске.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3