Щитов заявил, что Хо-Сэнг производит приятное впечатление

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов высказал мнение об игре уфимской команды в первом раунде плей-офф против «Адмирала».

«В первой игре серии вратарь «Адмирала» Никита Серебряков вытащил все, что можно. Но в следующем матче «Салават Юлаев» уже показал свой класс. На самом деле, уфимская команда играет неплохо во всей серии, в первой игре не могли забить в пустые ворота. Мобильный, комбинационный хоккей, очень быстрые нападающие. Местные воспитанники себя тоже проявляют. Приятное впечатление на меня производит Джош Хо-Сэнг, который не играл весь сезон. Мы не знали, что это за парень, а он показал на хорошем уровне скорость, видение площадки и владение клюшкой. Приятно за ним наблюдать. Может ли Хо-Сэнг стать «джокером» команды в плей-офф? Вполне возможно. Его игру не видели в сезоне и не успели разобрать. Посмотрим, как он будет играть, когда на него будет оказывать силовое давление более сильная команда. Но для начала, конечно, надо еще пройти «Адмирал» и важно, как Хо-Сэнг сможет себя проявить в этой серии», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Он также считает, что Хо-Сэнг в скором времени сможет забить гол.

«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Адмирал» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ (5:2). Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта.