Щитов заявил, что Хо-Сэнг производит приятное впечатление
Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов высказал мнение об игре уфимской команды в первом раунде плей-офф против «Адмирала».
«В первой игре серии вратарь «Адмирала» Никита Серебряков вытащил все, что можно. Но в следующем матче «Салават Юлаев» уже показал свой класс. На самом деле, уфимская команда играет неплохо во всей серии, в первой игре не могли забить в пустые ворота. Мобильный, комбинационный хоккей, очень быстрые нападающие. Местные воспитанники себя тоже проявляют. Приятное впечатление на меня производит Джош Хо-Сэнг, который не играл весь сезон. Мы не знали, что это за парень, а он показал на хорошем уровне скорость, видение площадки и владение клюшкой. Приятно за ним наблюдать. Может ли Хо-Сэнг стать «джокером» команды в плей-офф? Вполне возможно. Его игру не видели в сезоне и не успели разобрать. Посмотрим, как он будет играть, когда на него будет оказывать силовое давление более сильная команда. Но для начала, конечно, надо еще пройти «Адмирал» и важно, как Хо-Сэнг сможет себя проявить в этой серии», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
Он также считает, что Хо-Сэнг в скором времени сможет забить гол.
«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Адмирал» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ (5:2). Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|4 : 1
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -