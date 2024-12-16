Щитов выступил в поддержку появления клуба из ОАЭ в КХЛ

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о возможном включении в лигу клуба из ОАЭ.

«Если такой клуб из Дубая появится в КХЛ, то это будет очень здорово. Представьте, слетать в Дубай из Сочи прямо, а там, скорее всего, будут спаренные игры. Поиграть в хоккей, окунуться в море — шикарно же. Знаю, что в ОАЭ развивается хоккей, там наши ребята играют», — цитирует Щитова Vprognoze.ru.

12 декабря Федерация зимних видов спорта ОАЭ подписала Меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея России (ФХР).