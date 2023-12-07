Щитов уверен, что «Локомотив» обыграет «Ак Барс»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов предположил, с каким исходом завершится сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс».

«Вообще я склонен к тому, что сегодня выиграет Ярославль. «Ак Барс» все никак не может найти свою игру. Как сказал на последней пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов, команда выкарабкивается. Казанцы предпримут все усилия для того, чтобы выиграть, но я думаю, что более молодая команда из Ярославля одержит победу благодаря скорости, напору и дисциплине. «Ак Барс» пока не нашел свою игру», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Ак Барс» пройдет 7 декабря. Начало — в 19:00 по мск.