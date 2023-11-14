Щитов связывает серию поражений «Сочи» с уходом Рендулича в СКА
Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов назвал основную причину 8-матчевой серии поражений команды.
«В этом году у «Сочи» здорово получился старт, все хорошо работало. Я связываю эту серию поражений с тем, что ушел Рендулич в СКА. В атаке развалился важный механизм, и «Сочи» стало тяжелее забить, чем сопернику. Поэтому теперь шансы на то, чтобы попасть в плей-офф, не такие высокие. Остальные команды серьезно включились в борьбу за восьмерку. Но, возможно, «Сочи» сможет преодолеть черную полосу, если лидеры возьмут на себя игру. Конечно, если Питер больше никого из хоккеистов не заберет перед дедлайном. Конкурировать за плей-офф можно, зависит от того, хватит ли у «Сочи» сил и мастерства, будет ли справляться с нагрузкой вратарь Михаил Бердин», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.
На данный момент «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 30 играх. 14 ноября сочинцы дома сыграют второй матч против «Витязя». В первой встрече 13-го числа команда из Сочи уступила подмосковному клубу со счетом 2:3.
|Восточная конференция
|И
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|Лада
|31
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|13
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|2
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|3
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|4
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
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|18
|11
|38
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|Сал. Юлаев
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|12
|35
|7
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|13
|35
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|Сибирь
|30
|14
|16
|31
|9
|Амур
|29
|12
|17
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|29
|21
|8
|44
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|6
|Динамо Мн
|28
|14
|14
|32
|7
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|8
|СКА
|28
|15
|13
|30
|9
|Сочи
|30
|12
|18
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|30
|9
|21
|22
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|4 : 1
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|5 : 4 ОТ
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|- : -
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -