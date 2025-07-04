Щитов — о Пинчуке: «Один из лучших игроков КХЛ. Думал, что он уедет в НХЛ»

Известный в прошлом хоккеист Никита Щитов, выступавший в этом сезоне в составе «Салавата Юлаева» в чемпионате КХЛ 3х3, в интервью «СЭ» оценил игру хоккеистов минского «Динамо» в этом турнире.

— За «Динамо» играют хоккеисты, которые сейчас выступают и в КХЛ. Видно, что они выделяются на фоне остальных?

— Я бы так не сказал. Единственный игрок, который выделяется, — Виталий Пинчук. Кстати, я за ним давно слежу. Он один из лучших игроков главной лиги. Я думал, что он уедет в НХЛ. Здесь же вся игра идет через него. Виталий — очень умный игрок, который хорошо держит шайбу и может отдать неординарную передачу. Про остальных я такого сказать не могу. Видно, что они физически готовы лучше, чем большинство, но не более.

Никита Нечаев