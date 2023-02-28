Щитов считает, что «Торпедо» может дойти до финала «Запада»

Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился ожиданиями от выступления «Торпедо» в плей-офф.

«Я бы очень хотел, чтобы «Торпедо» вышло в финал конференции. Было бы здорово. Мне очень нравится хоккей этой команды. В составе хоккеисты среднего уровня, но они постоянно играют в атаке. Ни о каком откате речь не идет. Очень классный тренерский штаб, и интересно слушать пресс-конференции Игоря Ларионова. Он не боится разговаривать, поднимает важные темы, например, правильное питание. Доносит много полезной информации в отличие от коллег. Ларионов просвещает общество. Поэтому в плей-офф я буду болеть за «Торпедо», пусть даже кубковый опыт не в его пользу. Команде было тяжело играть против СКА и ЦСКА. Но если вратарь будет творить чудеса, а нападение — забивать, то «Торпедо» может дойти до финала конференции. Возможно, у Ларионова есть какие-то заготовки из системы «Детройта» 90-х годов. Не зря он говорил, что контактирует со Скотти Боумэном и другими известными специалистами, со своими бывшими одноклубниками. «Торпедо» — единственная команда, которая может преподнести яркий сюрприз», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

По итогам регулярного чемпионата нижегородская команда заняла четвертое место на «Западе».

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.