Щитов считает, что «Торпедо» может дойти до финала «Запада»
Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился ожиданиями от выступления «Торпедо» в плей-офф.
«Я бы очень хотел, чтобы «Торпедо» вышло в финал конференции. Было бы здорово. Мне очень нравится хоккей этой команды. В составе хоккеисты среднего уровня, но они постоянно играют в атаке. Ни о каком откате речь не идет. Очень классный тренерский штаб, и интересно слушать пресс-конференции Игоря Ларионова. Он не боится разговаривать, поднимает важные темы, например, правильное питание. Доносит много полезной информации в отличие от коллег. Ларионов просвещает общество. Поэтому в плей-офф я буду болеть за «Торпедо», пусть даже кубковый опыт не в его пользу. Команде было тяжело играть против СКА и ЦСКА. Но если вратарь будет творить чудеса, а нападение — забивать, то «Торпедо» может дойти до финала конференции. Возможно, у Ларионова есть какие-то заготовки из системы «Детройта» 90-х годов. Не зря он говорил, что контактирует со Скотти Боумэном и другими известными специалистами, со своими бывшими одноклубниками. «Торпедо» — единственная команда, которая может преподнести яркий сюрприз», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
По итогам регулярного чемпионата нижегородская команда заняла четвертое место на «Западе».
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4