Щитов считает, что финансовое положение не позволяет «Ладе» удержать лидеров

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, почему «Лада» продала в «Металлург» нападающего Троя Джозефса.

«Как оценю нынешнюю трансферную политику «Лады»? Видимо, финансовое положение не позволяет «автозаводцам» удерживать лидеров. Поэтому в Тольятти считают, что уж лучше расставаться с высокооплачиваемыми игроками, получать за них компенсации и играть более равным составом», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Джозефс играл за «Ладу» с осени 2023 года. В текущем сезоне он участвовал в 29 матчах команды из Тольятти и набрал 11 (3+8) очков.