Щитов: «Адмирал» — большие молодцы, раз прошли Уфу, но «Ак Барс» выиграет этот раунд»

Экс-защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от противостояния между «Ак Барсом» и «Адмиралом» в рамках второго раунда плей-офф КХЛ.

«Безусловно, «Адмирал» — большие молодцы, раз они прошли Уфу. Но я считаю «Ак Барс» фаворитом в этой серии. Это одна из самых мастеровитых команд в нашей лиге, возглавляемая опытным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Полагаю, «Ак Барс» пройдет этот раунд. Да, им будет тяжело летать, но они справятся с этим. Возможно, им придется тяжеловато в следующей серии. Наверное, «Адмирал» все-таки зацепит одну или две игры у себя. Но я склоняюсь к тому, что дальше пройдут именно казанцы», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Первый матч серии «Ак Барс» — «Адмирал» пройдет сегодня, 16 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.