Щитов рассказал об ожиданиях от домашних встреч «Автомобилиста» со СКА

Бывший защитник «Автомобилиста» Никита Щитов предположил, как будет развиваться дальше серия плей-офф между екатеринбуржцами и СКА.

«Команда Николая Заварухина здорово подготовилась к плей-офф. Никто не ожидал, что «Автомобилист» заберет два первых матча. Он прекрасно играет и ни в чем не уступает сопернику. Видно, что взрослые игроки очень хорошо готовы физически и тактически. Очень рад за эту команду. СКА должен зацепить хотя бы одну игру в Екатеринбурге. Непонятно, как сложится серия. Думаю, что петербуржцы будут на нервах. Наверняка, на них будет оказываться психологическое давление. Непонятно, как они с ним справятся. Безусловно, команде не хватает Никишина. Посмотрим, выручит ли Серебряков. Это интересная серия», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

СКА проиграл «Автомобилисту» два первых матча на своем льду со счетом 2:3 и 1:3. Серия четвертьфинала КХЛ продлится в Екатеринбурге.