Щитов раскритиковал руководство «Адмирала» за проведение тренировки 1 января
Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился мнением о проведении тренировки в «Адмирале» в выходной день.
1 января 2024 года в официальный выходной КХЛ команда из Владивостока провела тренировку с баллонами.
«Я такое не поддерживаю. Самому приходилось с этим сталкиваться: 30 декабря последняя игра, а 1 января уже команду собирали, — приводит слова эксперта «РБ Спорт». — Если по регламенту есть пауза, значит, ее надо соблюдать. Либо руководство с тренерским штабом маразматичные, либо они просто трусы и перестраховщики. Пользуются тем, что другие команды отдыхают, пытаются нагрузить игроков, чтобы они пришли в лучшую, чем остальные, форму. Так не получится: все отдыхали в новогоднюю ночь, а теперь нагружать... И с баллонами — это еще больше убийство для организма. У нас постоянно нарушают регламент: не только 1 января собирают, но и раньше окончания отпуска, и нет надзорного органа, который бы за этим следил. Но если какой-то игрок туда обратится или выложит фотографию, то он будет наказан. Чтобы шумихи не было, в следующий раз, судя по всему, будут запрещено пользоваться телефонами на тренировке. Хотелось бы, чтобы регламент соблюдали. Понятно, что у игроков есть контракты, но Новый год у нас — домашний праздник, многие хотят побыть с семьей. За сутки не удастся растерять спортивную форму. Так, как «Адмирал», действовать нельзя. Нужно по-человечески относиться к игрокам. Все идет от трусости, это маразм. Необходимо уже уходить от такого».
Ранее главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев объяснил причину проведения тренировки 1 января.
Клуб из Владивостока с 37 баллами в 44 играх находится на 11-й строчке турнирной таблицы «Востока».
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