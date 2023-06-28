Щитов: «Я за перекрестный плей-офф в КХЛ»

Экс-защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал введение новой системы перекрестного плей-офф в КХЛ.

«Я за перекрестный плей-офф. Вообще, я еще выступаю и за то, чтобы у нас таблица регулярного чемпионата не делилась на конференции, а перекрестный плей-офф начался с первого тура, чтобы первая команда Запада могла бы слетать на Дальний Восток. Это было бы интересно для болельщиков. Говорят, что это делается для того, чтобы в финале сыграли СКА и ЦСКА. Вот и посмотрим, кто там будет в этом году», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

В следующем сезоне плей-офф турнира состоится с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Первый раунд пройдет в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.