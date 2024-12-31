Щитов: «Перед дедлайном лучше всего усилился «Трактор»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов назвал клуб, который, по его мнению, лучше других усилил свой состав перед наступлением дедлайна в КХЛ.

«Я думаю, перед дедлайном лучше всего усилился «Трактор». У него получился хороший трансфер с Глотовым. Много было переходов с игроками практически идентичного уровня, но трансфер Глотова выделяется среди них. ЦСКА подписал Галиева, который поможет команде. Окулов раскроется при Ги Буше. Удивил трансфер Пустозерова из «Салавата» в «Ак Барс». Парень не играл полгода, о нем уже подзабыли. Хочу пожелать ему удачи. Полгода без игры — это приличный срок. Посмотрим, как он через ВХЛ попадет в главную команду. Понаблюдаем, как Скотт Уилсон в компании легионеров вольется в «Салават Юлаев». Возможно, благодаря тому, что в Уфе много легионеров, он сможет проявить свои лучшие качества», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Дедлайн на переходы в КХЛ наступил в полночь с 27 на 28 декабря. После этого клубы лиги до 1 июня не могут осуществлять переходы игроков.