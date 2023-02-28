Щитов назвал Радулова одним из главных козырей «Ак Барса»
Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, какой игры ждет от «Ак Барса» в плей-офф.
«Ак Барс» — главный фаворит Востока? Я считаю, что да. У «Ак Барса» очень хорошее нападение и сбалансированная оборона, у хоккеистов большой опыт игры в плей-офф, в НХЛ, в сборной России. Только что вратарская бригада уступает соперникам. Зинэтула Билялетдинов — один из самых серьезных тренеров, он и кубки выигрывал, и сборную тренировал. Он пришел после перерыва в тренерской карьере и вывел команду на первое место на Востоке. Плюсов гораздо больше, чем у других клубов. Какой игры в плей-офф можно ждать от Александра Радулова? Думаю, он будет одним из лучших бомбардиров в плей-офф. За его спиной огромный опыт, в том числе в НХЛ. Своими эмоциями он поведет за собой команду. Радулов — один из главных козырей «Ак Барса». Эмоциональный игрок, мотор команды», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
Казанский «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции с 91 очком.
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4