Щербак получил квалифкационное предложение от «Трактора»

30 апреля завершились контракты с «Трактором» у хоккеистов Станислава Галимова, Артема Бородкина, Дмитрия Калинина, Виталия Меньшикова, Эндрю Кейлофа, Сергея Терещенко, Андрея Попова, Антона Глинкина, Александра Авцина, Сергея Конькова и Никиты Комарова. Они стали неограниченно свободными агентами, сообщает официальный сайт клуба.

Квалификационное предложение «Трактора» приняли Никита Подскребалин, Кирилл Кошурников, Егор Степанов, Николай Чебыкин, Владимир Бобылев, Леонид Лавриненко, Глеб Зайцев, Егор Вдовин, Денис Нероев, Аркадий Аксенов. Предложение также было сделано Никите Щербаку, Александру Микуловичу, Виктору Селиверстову, Александру Шепелеву и Максиму Шабанову.

С выпускниками школы 2003 года рождения Тиграном Ярулиным, Николаем Сафроновым и Дмитрием Лобановым были заключены первые контракты — на три года.

Live «СЭ»! Открытие рынка свободных агентов КХЛ