Щелчок Таноса помог "Авангарду" выйти в финал Востока. Омичи шутят в Твиттере

Официальный Твиттер "Авангарда" сравнил победу над "Барысом" (5:3) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с щелчком Таноса, который является персонажем фильмов и комиксов Marvel.

– 5:3 в матче, 4:1 в серии - и "ястребы" в финале Востока, – написал "Авангард".

Танос – суперзлодей, который собирал камни бесконечности по сюжету, чтобы обрести невероятную силу. Собрав все нужные элементы, титан уничтожил половину жителей Земли, сделав обыкновенный щелчок.

Ранее омичи уже шутили на эту тему, называя главного тренера команды Боба Хартли Таносом.

В финале Востока "Авангард" сыграет с победителем пары "Автомобилист" – "Салават Юлаев".

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