Сборная России — «Сочи»: смотреть трансляцию матча турнира Пучкова
Олимпийская сборная России сыграет с «Сочи» на турнире Пучкова
Олимпийская сборная России сыграет с «Сочи» в первом матче турнира имени Николая Пучкова в Хоккейном городе в четверг, 22 августа. Начало встречи — в 11.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет канал «Старт Триумф». Трансляция начнется за пять минут до игры.
Турнир имени Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В соревновании также примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар» и «Северсталь».
Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.
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|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
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|Барыс
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|0
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|В
|П
|О
|1
|Витязь
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|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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