«Куньлунь» одержал крупную победу над сборной России U23
«Куньлунь» обыграл сборную России U23 на турнире имени Н.Г. Пучкова — 7:1. Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
У пекинской команды отличились Фу Цзян, Джейден Хальбгевакс, Адам Кленденинг, Юрий Паутов, Люк Локхарт и Крис Уилки, оформивший дуль. Единственный гол российской команды забил Даниил Лазутин.
«Куньлунь» 25 августа сыграет против «Северстали», а сборная России следующий матч проведет 26-го числа против «Ак Барса».
Турнир имени Н.Г. Пучкова
Россия U23 — «Куньлунь» (Пекин) — 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)
Голы: Фу — 1 (Меркли, Маккошен), 5:03 — 0:1. Хальбгевакс — 2 (Фу, Меркли), 8:17 — 0:2. Уилки — 2 (бол., Юрчо, Локхарт), 25:22 — 0:3. Кленденинг — 2 (Челиос), 39:44 — 0:4. Паутов — 1 (Граовац, Хальбгевакс), 41:30 — 0:5. Уилки — 3 (Кленденинг, Юрчо), 47:31 — 0:6. Лазутин — 1 (бол., Романов, Демидов), 54:03 — 1:6. Локхарт — 2 (Меркли, Вонг), 54:37 — 1:7.
Вратари: Заврагин (Попов, 40:00) — Смит.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 23 (7+5+11) — 35 (13+10+12).
Судьи: Кулаков, Наумов.
24 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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