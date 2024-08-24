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Сегодня, 17:25

«Куньлунь» одержал крупную победу над сборной России U23

Алина Савинова
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«Куньлунь» обыграл сборную России U23 на турнире имени Н.Г. Пучкова — 7:1. Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

У пекинской команды отличились Фу Цзян, Джейден Хальбгевакс, Адам Кленденинг, Юрий Паутов, Люк Локхарт и Крис Уилки, оформивший дуль. Единственный гол российской команды забил Даниил Лазутин.

«Куньлунь» 25 августа сыграет против «Северстали», а сборная России следующий матч проведет 26-го числа против «Ак Барса».

Турнир имени Н.Г. Пучкова

Россия U23 — «Куньлунь» (Пекин) — 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

Голы: Фу — 1 (Меркли, Маккошен), 5:03 — 0:1. Хальбгевакс — 2 (Фу, Меркли), 8:17 — 0:2. Уилки — 2 (бол., Юрчо, Локхарт), 25:22 — 0:3. Кленденинг — 2 (Челиос), 39:44 — 0:4. Паутов — 1 (Граовац, Хальбгевакс), 41:30 — 0:5. Уилки — 3 (Кленденинг, Юрчо), 47:31 — 0:6. Лазутин — 1 (бол., Романов, Демидов), 54:03 — 1:6. Локхарт — 2 (Меркли, Вонг), 54:37 — 1:7.

Вратари: Заврагин (Попов, 40:00) — Смит.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (7+5+11) — 35 (13+10+12).

Судьи: Кулаков, Наумов.

24 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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