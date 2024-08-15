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Сегодня, 16:00

Сборная Казахстана — «Барыс»: смотреть трансляцию матча Кубка президента Республики Казахстан

Сборная Казахстана и «Барыс» сыграют в Кубке президента Республики Казахстан 15 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК &amp;quot;Барыс&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Барыс&quot;

Сборная Казахстана и «Барыс» сыграют в рамках Кубка президента Республики Казахстан в четверг, 15 августа. Игра пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане. Начало — в 13:00 по московскому времени.

Прямые трансляции всех матчей запланированы на телеканалах Qazsport (для жителей Казахстана) и KHL Prime. Также все игры будут транслироваться в прямом эфире YouTube-канала ХК «Барыс» — BARYS TV.

В Кубке президента Республики Казахстан примут участие «Барыс», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и сборная Казахстана, готовящаяся к финальному раунду олимпийской квалификации.

В рамках турнира команды сначала сыграют по круговой системе, а затем проведут решающие поединки для определения итоговых мест. Полное расписание турнира доступно в материале на сайте «СЭ».

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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