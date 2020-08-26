Савилов подал в отставку с поста председателя ФХБ, и.о. назначен Басков

Геннадий Савилов подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Белоруссии, сообщает сайт организации.

Имя нового главы федерации станет известно на внеочередной выборной конференции ФХБ, запланированной на 9 сентября.

Савилов возглавлял ФХБ с июня 2018 года. Исполняющим обязанности временно назначен его заместитель Дмитрий Басков, который является генеральным директором минского «Динамо».