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Савилов подал в отставку с поста председателя ФХБ, и.о. назначен Басков

16:18
Дмитрий Басков. Фото ХК «Динамо» Минск.
Дмитрий Басков. Фото ХК «Динамо» Минск.
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Геннадий Савилов подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Белоруссии, сообщает сайт организации.

Имя нового главы федерации станет известно на внеочередной выборной конференции ФХБ, запланированной на 9 сентября.

Савилов возглавлял ФХБ с июня 2018 года. Исполняющим обязанности временно назначен его заместитель Дмитрий Басков, который является генеральным директором минского «Динамо».

Дополнительная информация:

http://www.hockey.by/

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