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12 декабря, 11:32

Савиков рассказал об изменениях в «Спартаке» с приходом Гришина

Виктория Кравченко
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Защитник «Спартака» Егор Савиков рассказал, что изменилось в московском клубе с приходом нового главного тренера Игоря Гришина.

«Многое изменилось. Другие тренировки, другие упражнения. Стали играть в более атакующий хоккей. Стало больше игры с шайбой, чаще угрожаем воротам. Еще, может быть, Гришин привнес больше уверенности. Отсюда стало больше моментов и голов. Тренировочный процесс классный. Переносим его на игру: одна победа, другая — и уже совсем другой настрой и голова легкая», — цитирует Metaratings.ru.

Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября 2022 года. Клуб занимает 6-е место в Западной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/blog/zashchitnik-spartaka-savikov-o-matche-zvezd-spartake-rotenberge/
ХК Спартак (Москва)
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