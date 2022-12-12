Савиков рассказал об изменениях в «Спартаке» с приходом Гришина

Защитник «Спартака» Егор Савиков рассказал, что изменилось в московском клубе с приходом нового главного тренера Игоря Гришина.

«Многое изменилось. Другие тренировки, другие упражнения. Стали играть в более атакующий хоккей. Стало больше игры с шайбой, чаще угрожаем воротам. Еще, может быть, Гришин привнес больше уверенности. Отсюда стало больше моментов и голов. Тренировочный процесс классный. Переносим его на игру: одна победа, другая — и уже совсем другой настрой и голова легкая», — цитирует Metaratings.ru.

Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября 2022 года. Клуб занимает 6-е место в Западной конференции.