Савиков поделился эмоциями от участия в Матче звезд КХЛ

Защитник Егор Савиков рассказал о впечатлениях от Матча звезд КХЛ. Он играл в составе команды дивизиона Боброва.

«Это неожиданно. После победного матча за клуб мне партнеры сказали, что меня выбрали. Конечно, обрадовался. Эмоции самые положительные. Еще маленьким смотрел Матчи звезд, конкурсы и саму игру. Было круто сменить обстановку. Встретиться с друзьями», — цитирует Савикова Metaratings.ru.